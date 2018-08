Beeldhouwer Jorg Van Daele gehuldigd in Mongolië 08 augustus 2018

02u36 0

Beeldhouwer Jorg Van Daele is gehuldigd in Mongolië. Hij maakte er zijn tiende beeldhouwwerk in zijn reeks van zijn vredessculpturen. "Het was een zeer moeilijke maar boeiende ervaring", lacht Van Daele. "De werkomstandigheden waren zeer primitief. Het project is kleiner uitgevallen dan gepland , maar gezien de omstandigheden ben ik toch fier op het resultaat . Het is het eerste niet-Mongools beeldhouwwerk in steen in Mongolië . "Dit was het tiende vredessculptuur na Nieuw-Zeeland, Macedonië, Italië, Denemarken, Chili, Iran, België, Oostenrijk, Cyprus en Mongolië.





(VTT)