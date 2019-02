BC De Noorderkempen zet biljartkampioen Jean in de bloemen Toon Verheijen

26 februari 2019

Nadat Marc Stoop de Antwerpse districtstitel veroverde in het bandstoten hebben ze bij biljartclub De Noorderkempen een nieuwe kampioen in de rangen. Jean Pattheeuw pakte de titel in het driebanden. De Kalmthoutse speler is 80 jaar en herstelt nog van een lijdensweg die twee jaar heeft aangesleept. Talrijke operaties en complicaties later staat de biljartspeler opnieuw overeind en versloeg hij de laatste vier concurrenten voor de districtstitel. Pattheeuw mag nu de arena in tegen de beste driebandenspelers van de provincie.