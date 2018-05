Basisschool Kadrie organiseert Urban Trail 15 mei 2018

02u56 0

Basisschool Kadrie organiseerde tijdens de jaarlijkse opendeurdag dit jaar iets speciaals. De school pakte uit met een Urban Trail. Daarbij liepen de deelnemers door heel wat gebouwen in Kalmthout, waaronder het gemeentehuis, de brandweerkazernes, de kerk, de bib en door winkels, cafés, scholen en andere gebouwen. De deelnemers konden kiezen voor de basisroute van vijf kilometer of een extra lus van drie kilometer. Langsheen het parcours hingenknutselwerkjes van de kinderen met als thema 'We springen de wereld in!', het jaarthema van de school. Zo maakten de deelnemers een 'wereldreis'.





(VTT)