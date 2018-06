Attracties stellen zich open voor bezoekers met autisme 19 juni 2018

Actrice Ann Ceurvels is lovend over een project van Toerisme Provincie Antwerpen en twintig attracties om daguitstappen mogelijk te maken voor bezoekers met autisme.

Op uitstap gaan is voor veel mensen met een autismespectrumstoornis een hele opgave. Een overdaad aan prikkels en onverwachte situaties zorgt vaak voor veel stress, waardoor ze volledig kunnen blokkeren. Toerisme Provincie Antwerpen wist twintig attracties te overtuigen mee te stappen in het project, waaronder Arboretum Kalmthout, kinderboerderij Mikerf in Brasschaat en het Lindepaviljoen in Zoersel. "Geen evidentie", zegt gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes. "Sociaal toerisme steunt vooral op een morele overtuiging. Het winstaspect is eerder beperkt."





Stappenplan

De twintig stuurden hun onthaalmedewerkers naar een cursus 'Hoe omgaan met mensen met ASS' en lieten hun attractie screenen. Voor elke attractie afzonderlijk werd een stappenplan opgesteld dat in detail vertelt wat je tijdens je bezoek kan verwachten en wat er van jou verwacht wordt. Actrice Ann Ceurvels is enthousiast. "Maak ik een uitstap met mijn man, dan is dat genieten. Doen wij dat met onze zoon met autisme, dan is dat werken. Dat moet iemand telkens vooruit om de situatie te verkennen en hem daarop voor te bereiden. Dit neemt ouders een stuk van die last van hun schouders." De Haes hoopt dat het project snel wordt opgepikt door andere attracties en provincies.





De stappenplannen zijn terug te vinden op de websites van de attracties en op www.toerismevoorautisme.be.





(WVK)