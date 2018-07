Asfaltwerken 31 juli 2018

02u35 0

Een aannemer start vandaag met asfalteringswerken in verschillende straten in Kalmthout. Eerst wordt de oude bovenlaag verwijderd en daarna wordt een nieuw toplaag aangebracht. Vandaag worden de toplagen in de Missiehuislei, Beukendreef en Meidoornlaan gefreesd en een dag later opnieuw geasfalteerd. De Gilde in Nieuwmoer wordt ook nog afgefreesd. Die weg krijgt donderdag een nieuwe asfaltlaag. Later komt de Bosweg aan de beurt. (VTT)