Arboretum ziet aantal bezoekers pieken

Kalmthout Het paviljoen in de Vlindertuin van het Arboretum Kalmthout steekt helemaal in het nieuw. Het Arboretum verwelkomde dit jaar 43.000 bezoekers, het hoogste aantal in twintig jaar.

Het paviljoen in de Vlindertuin is meer dan vijftien jaar geleden gebouwd en was dringend aan vernieuwing toe. De voorbije twee maanden is de constructie flink onder handen genomen. Het paviljoen kreeg een nieuwe laag verf, het zeil is vervangen en er is een nieuwe vloerplaat gelegd. "Deze vloerplaat ligt een stukje hoger dan de vorige en is daardoor beter bestand tegen vorst. Eind januari wordt nog een transparante wand aangebracht waarin een bank is verwerkt", zegt directeur-conservator Abraham Rammeloo. Het Arboretum heeft er een succesvol jaar opzitten. "We hebben dit jaar 43.000 bezoekers kunnen tellen, het beste cijfer in twintig jaar", weet Rammeloo. Het Arboretum is nog open tot en met vandaag, vrijdag, en houdt daarna een wintersluiting tot 5 januari. (BCOR)





