Arboretum zet sneeuwklokjes in de kijker Ben Conaerts

09 februari 2019

17u50 0 Kalmthout In het Arboretum van Kalmthout staan dit weekend de sneeuwklokjes centraal. Met een tentoonstelling, een sneeuwklokjesverkoop en een rondleiding lokte de botanische tuin vandaag al heel wat bezoekers.

Het sneeuwklokje is één van de vroegst bloeiende planten in de tuin. Vanaf januari verschijnen reeds de eerste witte bloemen en geven zij de eerste voorbodes zijn van het aankomende tuinseizoen. Reden genoeg voor het Arboretum om dit weekend het sneeuwklokje nog eens in de kijker te zetten tijdens een speciaal Sneeuwklokjesweekend. Twee dagen lang kunnen bezoekers zich verdiepen in de wereld van het tot de verbeelding sprekende bloemetje.

Het Serrehuis wordt dit weekend ingepalmd door een unieke tentoonstelling met snijbloemen en plantjes van bijzondere cultivars van sneeuwklokjes. In de loods kwamen vandaag dan weer elf kwekerijen en verzamelaars uit Vlaanderen, Duitsland en Nederland allerlei bloeiende sneeuwklokjes verkopen. Verder kan je ook altijd een begeleide rondleiding maken langs de collectie sneeuwklokjes die in de tuin van het arboretum zelf te vinden zijn. Daar steken honderden witte bloempjes dezer dagen hun kopjes op.

Ook morgen, zondag, kan je tussen 10 en 17 uur een bezoek gaan brengen aan de tentoonstelling. Tussen 11 en 16 uur kan je om het uur deelnemen aan een rondleiding doorheen de arboretumtuin.