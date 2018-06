Arboretum zet de deuren open voor striphelden 07 juni 2018

Arboretum Kalmthout en StripKalmthout slaan voor de vijfde maal de handen in elkaar voor het evenement Strips in het Park. Een dag speciaal voor het ganse gezin en in het teken van Vlaanderens bekendste stripfiguren Suske en Wiske. Het thema van dit jaar is Strips en Sprookjes. Kinderen verkleed als sprookjes- of stripfiguur krijgen een gratis kwartetspel. In het Arboretum zullen een 25-tal standjes opgesteld staan met workshops, poppenspel, sprookjesvertellingen, springkasteel, Suske en Wiske spiraalspel, zoektocht. Verschillende stripauteurs zullen ook ter plaatse zijn om stripboeken te signeren. Jeff Broeckx (Junior Suske en Wiske, Dag en Heidi), Eric De Rop (Schanulleke) en Sylvia Tops (Team Lou) hebben een speciale ex-libris rond het thema sprookjes gemaakt. Om 12 uur is er een heuse stripveiling en Suske en Wiske en Plunk! komen ook een bezoekje brengen aan de tuin. (VTT)