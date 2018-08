Arboretum uitzonderlijk vanavond tot 22 uur open 02 augustus 2018

Het Arboretum gaat vanavond eenmalig open blijven tot 22 uur 's avonds. De reden is de Chinese boom Emmenopterys henryi die bijna helemaal in bloei staat. Het Arboretum liet er speciaal een stelling rond bomen zodat bezoekers ook de top van de boom kunnen bewonderen. "De dagen zijn warm en zonnig, de avonden aangenaam en koeler", zegt Bram Rammeloo. "Twee goede redenen om voor één keer de arboretumtuin 's avonds open te stellen voor bezoekers. De tuin is dan doorlopend open van 10 tot 22 uur. Ook het patioterras blijft open tot 22 uur. De bloemen verspreiden ook 's avonds als het wat koeler is een heerlijke geur."





Het Arboretum is overigens ook nog altijd op zoek naar een toepasselijke Nederlandstalige naam voor de boom. (VTT)