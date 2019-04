Arboretum pakt uit met grote plantenmarkt Toon Verheijen

10 april 2019

11u20 0 Kalmthout Het Arboretum organiseert op zondag 14 april opnieuw de oudste plantenbeurs van België. Dit jaar tekenen niet minder dan 52 standhouders present.

Het Arboretum organiseer twee keer per jaar een plantendag, een keer in de lente en een tweede in de herfst. Professionele kwekers en verzamelen brengen er dan hun planten, bollen en zaden aan de man. Aan bezoekers wordt wel een oproep gedaan om zelf een draagtas of plantenbakje mee te brengen om de afvalberg te verkleinen.

Voor de kinderen is er ook een paasspeurtocht. Tussen de bomen en de planten hangen 99 kleurrijke afbeeldingen van paaseieren, onderweg zijn er leuke verrassingen. Wie meedoet aan de speurtocht, mag nadien een lekker chocolaatje in ontvangst nemen. De speurtocht loopt nog door tot en met 22 april.