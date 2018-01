Arboretum gaat op zoek naar Miss Hamamelis 27 januari 2018

03u31 0 Kalmthout Het Arboretum gaat op zondag 28 januari opnieuw op zoek naar de mooiste toverhazelaar. Iedereen die wil, kan een takje meebrengen en meedingen naar de titel van Miss Hamamelis.

Alle takjes zullen opgesteld worden en een publieks en professionele jury zal dan alle takjes beoordelen. Er zijn verschillende categorieën: beste gele, beste rode, beste oranje en best geurende. En ook de allermooist bloeiende zal van alle inzendingen gekozen worden. Voor elke inzender van een winnend takje is er een passende prijs. Terwijl de jury haar werk doet kun je een wandeling maken door de arboretumtuin of genieten van een lekker kopje koffie in de cafetaria.Takjes inleveren kan op vrijdag en zaterdag tussen 10 en 17 uur of op zondag tot 10.30 uur. De winnaars worden zondag om 15 uur bekend gemaakt.





In de tuin staan de toverhazelaars in de kijker tijdens de Hamamelisfeesten. Op zondag zijn er dan ieder uur tussen 11 en 16 uur wandelingen met gids. De wandelingen duren ongeveer één uur en brengen je langs de toverhazelaars en de andere winterbloeiende planten. (VTT)