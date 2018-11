Arboretum eert grondlegster Jelena De Belder vijftien jaar na haar dood Toon Verheijen

22 november 2018

20u28 0 Kalmthout Vijftien jaar geleden nam Arboretum Kalmthout afscheid van de ‘moeder en grondlegster’ van het Arboretum, Jelena Kovacic-De Belder. Ter nagedachtenis aan Jelena krijgen bezoekers de gelegenheid om samen met een gids de planten die zo bijzonder voor haar waren te verkennen. Aansluitend is er een boomplanting en warm appelsap.

Arboretum Kalmthout was ooit een boomkwekerij met rechte paden en planten op rij. Vandaag steelt de tuin de harten van vele bezoekers met haar oude bomen langs slingerende paden en unieke plantencollecties. Het waren de broers De Belder en in het bijzonder Roberts echtgenote Jelena De Belder, die vanaf de jaren 1950 vorm gaven aan wat de tuin de dag van vandaag is. Zij hebben het Arboretum Kalmthout wereldwijd op de kaart gezet met hun zelf gekozen planten zoals toverhazelaars, kerselaars en hortensia’s.

Arboretum Kalmthout eert ‘plantenvrouw’ Jelena De Belder vijftien jaar na haar overlijden met een thematische herfstwandeling met gids doorheen de tuin. Aansluitend is er een boomplanting in de Blauwe tuin en kunnen de bezoekers bij de vuurkorf genieten van warm, kruidig appelsap naar een recept van Jelena zelf. Gedeputeerde Inga Verhaert en conservator-directeur Abraham Rammeloo planten een kerselaar, een Prunus ‘Pandora’, als herinnering.