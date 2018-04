Ambassadeur Mongolië zakt af naar Nieuwmoer 20 april 2018

02u57 0

De ambassadeur van Mongolië zakt op 29 april of naar Kalmthout om de expo te openen in de New Jorg Gallery in Nieuwmoer. H.E. Mr. Och Od, de ambassadeur van Mongolië, komt omdat onder andere zijn landgenote Myangantsetseg Lkhagvajav werk tentoonstelt in de galerij van de Kalmthoutse beeldhouwer Jorg Van Daele. Er is ook kunst te bewonderen van Rachel Agnew, de zus van comedian Alex. "Voor de zesde expo in onze New Jorg Gallery hebben we weer kunstenaars uit alle windstreken kunnen strikken", vertelt Van Daele. "We hebben er uit China , Kroatië en Wit-Rusland. Daarnaast ook iemand uit Mongolië en uit Italië. Naast beeldhouwwerken van mezelf ben ik blij dat ook Rachel Agnew aan deze expo meewerkt. Zij won in 2008 de prestigieuze wedstrijd Canvascollectie. Die prijs leverde haar veel aandacht op en kunstverzamelaars zoals Marc Coucke kochten haar werk en spraken vol lof over haar."





De expo is te bezichtigen op 27, 28 en 29 april en op 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 en 13 mei van 13 tot 17 uur. (VTT)