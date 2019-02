Al springend en stappend de maaltafels leren Toon Verheijen

26 februari 2019

15u54 0 Kalmthout De leerlingen van basisschool Kadrie kunnen voortaan op een originele manier de maaltafels, splitsingen of het alfabet onder de knie krijgen. Ze kunnen dat voortaan namelijk al springend en stappend onder de knie krijgen.

“We hechten al jaren belang aan bewegen”, vertelt Stijn Van Oevelen van Kadrie. “We hadden eerder al onze rollerdagen, sportdagen en een ‘Urban Trail’ als schoolfeest. We zijn ervan overtuigd dat – en onderzoek bewijst dat ook - het integreren van fysieke activiteiten en leertaken een positieve invloed heeft op het leren. Onmiddellijk na fysieke inspanningen zijn leerlingen tijdens reken- en taallessen meer gericht op hun taak en verbeteren hun reken- en spellingsvaardigheden. Daarom hebben we in alle gangen van onze school leuke pictogrammen aangebracht die de leerlingen stimuleren om bewegend te leren. En ze vinden het super.”