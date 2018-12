Achterbroek pakt uit met eigen mini-winterbar Toon Verheijen

17 december 2018

16u53 1 Kalmthout De Dorpsraad Achterbroek organiseert opnieuw een pop-up winterbar op het terras van café ’t Vervolg.

Van 26 tot 30 december kan iedereen er terecht vanaf 18 uur. Je kan er in een gezellige sfeer genieten met een kerstbiertje, warme chocolademelk, glühwein en/of een Ab.coupke. Voor wie een beetje honger heeft, is er een hotdog of croque uit het vuistje.

Op de openingsavond op woensdag 26 december krijg je een gratis welkomstdrankje. Donderdag 27 december is er een gegidste wandeling van ongeveer vijf kilometer. Gidsen Ann Ibens en Jan Ingelbrecht vertellen met veel plezier historische en andere wetenswaardigheden en anekdotes. Inschrijven doe je via dorpsraad.ab@gmail.com. De wandeling kost 4 euro, soep met brood achteraf inbegrepen.

Maandag 31 december is er van 10 tot 13 uur nog warme chocolademelk voor de nieuwjaarszangertjes.