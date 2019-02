Achiel al zeventig (70!) jaar muzikant Toon Verheijen

10 februari 2019

Achiel Kuystermans is in de bloemetjes gezet en niet zomaar. Achiel is niet minder dan 70 jaar gedreven lid van muziekvereniging De Heidebloem in Nieuwmoer. Hij begon eraan als 10-jarige in 1949 met de trompet en nu bespeelt hij de bariton. Hij gaf zijn passie door aan zijn familie en die waren erbij toen hij in de bloemetjes werd gezet door het bestuur.