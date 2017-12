Academie Muzarto deels naar school Heilig Hart 03u03 1 Foto Toon Verheijen Twee muzikanten, elk met een gitaar, in een van de vernieuwde lokalen tijdens een les Jazz-Pop. Kalmthout Een deel van de academie Muzarto, die op verscheidene locaties gehuisvest is, heeft een nieuw onderkomen gevonden in de oude gebouwen van het Heilig Hartinstituut aan Heuvel. De gemeente Kalmthout investeerde in die lokalen en geeft zo mee een nieuwe bestemming aan de leegstaande gebouwen.

Directeur Sabine Vermeersch van academie Muzarto is tevreden. "Sinds begin jaren 90 vind je Muzarto in de Oude Pastorij in Kalmthout. Het aanbod aan lokalen daar is niet groot genoeg en is ook niet geschikt om alle lessen, leerlingen en instrumenten een plek te geven. Bovendien is het een beschermd gebouw. Daarom vinden heel wat lessen op andere locaties plaats."





Zelfs in kerk

De leerlingen van Muzarto vind je onder meer in de Sint-Jozefschool in Heide, de school Kadrie, de oude brandweerkazerne en zelfs in de kerk. In de zaal Zonnedauw vonden tot vorig schooljaar Woord, Samenspel, Slagwerk en Pop-Jazz onderdak. De inspectie merkte op dat die lokalen niet helemaal geschikt waren als leslokaal. Daarom startte de gemeente samen met de directie een zoektocht naar een alternatief. Al snel kwamen beide uit bij de gebouwen van het Heilig Hart.





"We hebben als gemeente ondertussen geïnvesteerd in geluidsisolerende plafonds, brandwerende deuren en een vluchtladder. Onze werklui maakten van twee lokalen één groot voor de lessen Woord en schilderde alle lokalen", zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).





"Daarnaast kreeg het Woordlokaal een podium, een goede geluidsinstallatie en belichting. De groepen Slagwerk, Samenspel en Pop-Jazz beschikken nu elk over een eigen groot lokaal. In totaal investeerden we al 33.000 euro."





De gemeente neemt die investering in de lokalen op zich in ruil voor een vrijstelling van huur voor een periode van negen jaar. (VTT)