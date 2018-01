80 deelnemers voor verkiezing mooiste toverhazelaar 29 januari 2018

02u30 0 Kalmthout Het Arboretum in Kalmthout is gisteren weer op zoek gegaan naar 'Miss Hamamelis 2018', of: de mooiste toverhazelaar van het land. Meer dan tachtig deelnemers dongen mee naar de titel.

De verkiezing voor de mooiste toverhazelaar van het land, 'Miss Hamamelis', was gisteren aan een nieuwe editie toe. Net zoals de vorige jaren kon iedereen deelnemen door een takje van zijn of haar eigen struik in te sturen, waarna er een beoordeling door een professionele en publieksjury volgde. Er waren prijzen weggelegd voor de beste gele, de beste rode, de beste oranje en de best geurende. Uiteindelijk was Theo De Wit de winnaar voor de publieksjury en behaalde Theo Boden de eerste prijs voor de professionele jury. Opvallend was dat er meer dan tachtig mensen aan de verkiezing deelnamen, een recordaantal.





De jaarlijkse toverhazelaarverkiezing is voor het Arboretum een belangrijk evenement, omdat het de bezoekers betrekt bij een van de belangrijkste collecties in het centrum. Het Arboretum beschikt namelijk zelf over zo'n 140 verschillende toverhazelaars. "Onze verzameling is de grootste in heel Europa en bevat enkele van de oudste en grootste gekende exemplaren", zegt directeur Abraham Rammeloo. "De oudste zijn zo'n tachtig jaar oud, terwijl de grootste zo'n 4,5 à 5 meter hoog zijn." (BCOR)