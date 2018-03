79-jarige dame pleegt vluchtmisdrijf 17 maart 2018

Een opmerkelijke passage op de politierechtbank gisteren, daar moest de bijna 80-jarige Annie V. zich verantwoorden voor een ongeval met vluchtmisdrijf. De dame zat samen met haar echtgenoot in de wagen toen ze vorig jaar in januari een spiegel van een andere wagen afreed en ook enkele andere wagens beschadigde.





"Ze was zo hard geschrokken dat ze is doorgereden," zei haar advocate. De procureur vroeg of Annie nog wel rijgeschikt was. De dame verklaarde zelf van niet. "Ik was er niet goed van. Ik heb na het ongeluk ook samen gezeten met mijn kinderen en ik heb mijn rijbewijs al ingeleverd," verklaarde ze. De rechter vond het blanco strafregister van de 79-jarige indrukwekkend en toonde begrip. "Het is goed dat u uw verantwoordelijkheid neemt," klonk het. De vrouw riskeerde een boeten van minstens 1.600 euro maar kreeg de gunst van de opschorting. (NBA)