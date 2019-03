77-jarige rijdt met BMW kapsalon binnen: “Een uur eerder en er waren slachtoffers gevallen” Toon Verheijen

20 maart 2019

14u21 0 Kalmthout Een 77-jarige bestuurder heeft dinsdagavond een zware ravage aangericht in kapsalon DIS Hair & Make-up in de Heidestatiestraat. Zijn BMW eindigde meters diep in het kapsalon. Gelukkig gebeurde dat net na sluitingstijd. “Een uurtje eerder en er waren slachtoffers gevallen”, klinkt het bij uitbaters Jolien en Katrien.

Katrien Van Looveren had dinsdagavond net de zaak gesloten. Ze was nog even naar het toilet gegaan voor ze zou opruimen en naar huis gaan. Plots hoorde ze een hels lawaai. Het hele gebouw leek wel in te storten.

Lichten nog aan

Ze ging in de zaak kijken en tot haar grote verbazing stond er plots een zware BMW midden in de zaak met de lichten nog aan. De chauffeur stapte uit en stond rond te kijken zonder iets te zeggen rond te kijken.

“Het is nog altijd niet duidelijk wat er juist gebeurd is”, vertellen Jolien en Katrien. “Hij heeft aan de overkant eerst een geparkeerde wagen geraakt, die dan tegen een boompje belandde. Daarna heeft de bestuurder vermoedelijk nog aan zijn stuur getrokken en is hij recht in onze zaak gereden. Heeft hij per ongeluk het gaspedaal in plaats van de rem ingedrukt ? Dat kan. Daar gaan we ons niet over uitlaten.”

Ravage

De ravage in het salon is enorm. De bestuurder heeft niet alleen de vitrine geramd, maar reed ook de steunpaal uit en vernielde de tafels, stoelen, spiegels en ander meubilair vooraan in de zaak.

“Ik was zelf niet aanwezig toen Katrien belde met het nieuws”, vertelt Jolien. “Ik dacht zelf: die auto zal met twee voorwielen in onze zaak staan. Toen ik aankwam, zag ik niets. Ik dacht dat de wagen misschien al getakeld was. Tot ik in mijn zaak ging kijken. Ongelooflijk was het. We zijn al lang blij dat de bestuurder ongedeerd is, maar vooral dat dit ongeval niet eerder op de dag gebeurde, of op een donderdagavond wanneer we langer open zijn. Want onze klanten wachten altijd vooraan in de zeteltjes. Als dit vroeger was gebeurd, dan waren er ongetwijfeld slachtoffers gevallen. Daar wil je liever niet aan denken."

Pop-up

Katrien en Jolien gaan wel niet bij de pakken blijven zitten. Het pand in de Heidesstatiestraat, hun droom die ze anderhalf jaar geleden eindelijk wisten waar te maken, zal vermoedelijk even gesloten blijven.

“We hopen een van de dagen al een pop-upzaak te kunnen openen op het Willy Vandersteenplein”, vertelt Jolien. “We hopen zoveel mogelijk materiaal te kunnen recupereren. We zijn zelfstandigen. We moeten voort en we willen ook onze klanten niet in de kou laten staan. “