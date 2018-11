73 jaar na Lucien Stormes executie:

zoon neemt kassei Parijs-Roubaix

Toon Verheijen

06 november 2018

Lucien Storme, de flandrien uit het Heuvelland, won in 1938 als profrenner Parijs-Roubaix. Tachtig jaar later heeft zijn zoon Jacques de beroemde kassei in ontvangst mogen nemen. Nu zaterdag, tijdens de 24 uren van de Vrede, zal Jacques de kassei aan het publiek tonen. Symbolisch, want Lucien Storme werd in april 1945 doodgeschoten door de Duitse bezetter.

Lucien Storme was een jongeman van 22 jaar toen hij in 1938 als eerste over de streep kwam in de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Sinds 1977 krijgen de winnaars altijd een kassei mee naar huis, maar onder impuls van de vereniging ‘Les Amis de Paris-Roubaix’ hebben de meeste wielrenners van de periode daarvoor (of hun nabestaanden) nu ook een kassei gekregen. “Voor mij is het wel heel speciaal, want eigenlijk heb ik mijn vader nooit echt gekend”, vertelt Jacques Storme, die in Kalmthout woont maar oorspronkelijk van Nieuwkerke is. “Ik was immers amper 5 jaar oud toen hij in 1945 werd doodgeschoten in Siegburg. Later ben ik alles beginnen opzoeken over hem. Uren heb ik in archieven en bibliotheken gesleten om zoveel mogelijk te weten te komen over zijn verleden. Ik was echt enorm blij toen ik werd gecontacteerd door die Franse vereniging. Ze hadden veel moeite gedaan om mij te vinden. Nu heb ik naast de beker die vader had gekregen na zijn overwinning ook deze mooie kassei.”

Duitse officier geslagen

Dit weekend vindt in Kalmthout de 24 uren van de Vrede plaats, waaronder ook het evenement 24 uren fietsen voor de Vrede van Luk Wuyts. Jacques Storme zal aan de wensboom van de bibliotheek enkele uren aanwezig zijn om de kassei te tonen. “Symbolisch is dat wel mooi”, zegt Jacques. “Mijn vader is immers ook een oorlogsslachtoffer. Hij was eigenlijk smokkelaar, vooral van tarwe. Op een bepaald moment is hij in panne gevallen met zijn vrachtwagen en toen werd hij opgepakt. Maar het is niet zozeer het smokkelen dat hem uiteindelijk de das heeft omgedaan. Hij heeft ooit in een gerechtsgebouw een Duitse officier geslagen en daarom hebben ze hem naar Duitsland overgebracht. Op het moment van de bevrijding hebben ze hem doodgeschoten.”

Op de schouw

De kassei staat ondertussen op de schouw van Jacques. Met een mooie foto van zijn vader in zijn jonge jaren als profrenner. Wanneer we Jacques vragen of hij de kassei al aan zijn vader heeft getoond, krijgt hij het toch even moeilijk. “Eigenlijk niet. Nochtans ben ik onlangs nog bij zijn graf geweest. Misschien zal ik de kassei volgende keer wel meenemen. Dan is de steen toch even waar hij moet zijn. Maar daarna komt de kassei terug mee naar huis hoor. Daar achterlaten op de begraafplaats in Nieuwkerke in Heuvelland, ga ik nu ook niet doen (lacht).”