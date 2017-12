700.000 euro voor fietspaden 02u54 0

De Vlaamse regering heeft geld vrijgemaakt voor de aanleg van fietspaden in Kalmthout langs twee gewestwegen. Voor de N111 (Putsesteenweg) is in totaal 700.000 euro opzijgezet. Voor de N117 (Brasschaatsteenweg) is dat 625.000 euro. Dat zeggen Greet Dries en Jan Van Esbroeck van N-VA in Kalmthout die het nieuws te horen kregen van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Onze regio heeft deze investeringen in infrastructuur nodig", zegt Greet Dries van N-VA. (VTT)