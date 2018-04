5.000 bezoekers in 1,5 week tijd ARBORETUM BREEKT ALLE RECORDS IN PAASVAKANTIE TOON VERHEIJEN

12 april 2018

02u30 0 Kalmthout De paasvakantie is nog niet voorbij, maar het Arboretum viert nu al feest. Sinds 2 april bezochten niet minder dan 5.000 mensen de bomen- en plantentuin. Nooit lag het bezoekersaantal hoger.

Wie de voorbije dagen een bezoekje bracht aan het Arboretum, merkte het al. Het was bij momenten aanschuiven om in de tuin te geraken. De paaszoektocht heeft daar veel mee te maken, maar ongetwijfeld ook het goede weer. "We zitten momenteel aan zo'n 5.000 bezoekers en dat hebben we nog nooit meegemaakt", zegt conservator Bram Rammeloo. "En dan moet het plantenweekend (dit weekend, red.) nog komen. Het voorjaar kan voor ons zeker niet meer stuk."





Vlinders

De bomen- en plantentuin pakt dit voorjaar ook uit met enkele nieuwigheden. Zo werd onlangs al het boomstronkenpad ingehuldigd. Maar de bezoekers kunnen nu ook genieten van een unieke zitbank onder het vlinderpaviljoen. "De ontmoetingsbank is eigenlijk een slingerende wand die onder de vleugels van het paviljoen doorloopt. De wand en bank zijn opgebouwd uit gestapelde houten platen. Dertig lagen in totaal", zegt kunstenaar en bedenker Gilbert Uytdenhouwen, die ook vrijwilliger is in het Arboretum.





Voor de bouw kon hij rekenen op Tim Meeussen van het Kalmthoutse Houtatlier. "Eigenlijk zijn Bram en ikzelf samen op het idee gekomen om hier iets te doen, want er ontbrak iets." Rammeloo bevestigt dat ook. "In de oorspronkelijke plannen van het paviljoen was er ook een soort van bank getekend, maar die is er nooit gekomen. Nu is het dan toch eindelijk 'af'. Wie op de bank gaat zitten heeft een uniek zicht op de tuin."





Bonsai

Liefhebbers van bonsaiboompjes kunnen vanaf nu ook hun hart ophalen in het Arboretum.





"Die is volledig vernieuwd", zeggen Rammeloo en Inga Verhaert (sp.a) van de provincie. "De hevige storm van 18 januari had de vorige omvergewaaid. Dankzij het werk van ons vrijwilligersteam staan de miniatuurboompjes nu in een grotere opstelling die écht Japans aanvoelt. De wanden zijn iets lager waardoor de boompjes meer zonlicht krijgen en mooiere herfstkleuren zullen hebben. De tafels zijn gerecycleerd uit de wanden van de vorige opstelling. Vijf jaar geleden zijn we bij wijze van experiment met de boompjes begonnen, maar het slaat aan. Elk exemplaar heeft wel een link met een grote boom in de tuin."





De plantendag vindt komende zondag plaats tussen 10 en 17 uur.





