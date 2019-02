400 vierkante meter heidegrond afgebrand op Kalmthoutse Heide Sander Bral

22 februari 2019

Bij een brand op de Kalmthoutse Heide ter hoogte van de Verbindingsstraat aan Parking Zuid is vrijdagmiddag vierhonderd vierkante meter heide afgebrand. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle omdat er ook weinig wind was. Er vielen geen gewonden. Naar de oorzaak van de brand is het nog gissen. De politie onderzoekt wat er aan de basis lag van de brand.

Er geldt momenteel code geel voor natuurbranden. Dat wil zeggen dat de brandweer extra waakzaam is.