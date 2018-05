4 podia, 40 bands, 72 uur feest STRAATFEESTEN VERWACHTEN VOLGENDE WEEK 15.000 BEZOEKERS TOON VERHEIJEN

09 mei 2018

02u40 0 Kalmthout Nog 9 keer slapen en Kalmthout staat weer op z'n kop met de Straatfeesten. En de nachtrust belooft goed van pas komen, want het driedaagse gratis festival pakt weer serieus uit, met onder meer 40 muziekbands en een heuse bierstand van PALM.

Never change a winning team, luidt het gezegde, maar de organisatie van de populaire Straatfeesten probeert ieder jaar toch altijd opnieuw een beetje verrassend uit de hoek te komen. Dit jaar zullen er op het driedaags festival niet minder dan 40 artiesten op een van de vier podia staan. Er wordt 15.000 man verwacht. Vrijdagavond zijn er al optredens bij Gino's, De Zoeten Inval (waar het 40 jaar geleden allemaal begon) en De Kroon.





"Op zaterdag starten we met de Ketnetband, maar we kijken zelf ook vooral uit naar Hans Francken & Vrienden", lacht medeorganisator Jan Van De Moer. "Met zijn verleden als producer voor Clouseau en Natalia heeft hij heel wat muzikale vrienden gemaakt en hij brengt er op zaterdag 19 mei een aantal mee. De welke houden we geheim, maar als muziekliefhebber zou ik gewoon komen (lacht)." Andere namen die nog passeren zijn STIJN, Antwerp Gipsyska Orchestra, de plaatjes van StuBru-dj's Mensch Erger Je Niet en Omdat Het Kan Soundsystem en Billy & Bloomfish.





Ballet in de kerk

De Straatfeesten zijn ondertussen ook uitgegroeid tot meer dan een muziekfestival. Tijdens het weekend kun je genieten van een mini-straattheaterfestival aan de bibliotheek. Het voormalige Zomerterras wordt dan weer omgetoverd in Café Cornet waar exclusief een tiental bieren van brouwerij PALM geproefd kunnen worden. "Ook in de kerk mogen we dit jaar weer zaken organiseren. Voor zondagmorgen hebben vier muzikale klasbakken zoals Raf Walschaerts (Kommil Foo) en Annelies Brosens (Laïs), Cerys en Hans de Schepper een origineel en programma in elkaar gestoken", zegt Jan Van De Moer. "Zaterdag hebben we er ook al een balletvoorstelling."





Foodtrucks

Ook belangrijk: bezoekers zullen sowieso geen honder lijden. "We hebben een negental foodtrucks die onder meer premium hamburgers, Mexicaans, ovenverse pizza, golden fries en dit jaar zelfs Tibetaanse specialiteiten serveren. Uiteraard zijn er ook de klassiekers als cupcakes, verse ijsjes en pannenkoeken." De organisatie doet wel een kleine smeekbede naar de bezoekers toe. "We bieden ons uniek textiele steun-polsbandje aan om te kopen voor een klein prijsje. Hiermee zorgt iedereen ervoor dat Straatfeesten kunnen blijven bestaan en vooral dat ze gratis blijven."