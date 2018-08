34 appartementen stoten op njet van provincie ACTIECOMITÉ HAALT OPGELUCHT ADEM TOON VERHEIJEN

23 augustus 2018

02u43 0 Kalmthout De bouwpromotoren van het project Dennendael hebben alweer nul op het rekest gekregen. Na de gemeente (voor de tweede keer) heeft nu ook de provincie een bouwvergunning geweigerd. Rest nu alleen nog een procedure bij de Raad van State. Actiecomité Kalmthout Protesteert en de buurtbewoners reageren tevreden.

Het project Dennendael stootte al vanaf het begin op protest bij de buurtbewoners.Bouwpromotor Steen Vastgoed wil in de residentiële wijk Dennendael 34 appartementen neerpoten verspreid over twee flatgebouwen van aanvankelijk vier en later drie bouwlagen hoog. Ruim driehonderd bomen moesten verdwijnen maar zouden vervangen worden. De eerste aanvraag werd al negatief geadviseerd en ook een tweede kan niet op veel animo rekenen. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen meer dan vijfhonderd bezwaarschriften binnen. De buurtbewoners organiseerden ook een petitie. Na twee weigeringen door de gemeente heeft nu ook de provincie een njet gegegeven.





De gemeente Kalmthout is altijd duidelijk geweest in haar argumentatie. Voor het gebied is nog geen degelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De gemeente is daar volop mee bezig, maar het plan is zeker nog niet klaar. Hoogbouw in de buitenwijken van Kalmthout is niet meteen een visie die op veel weerklank kan rekenen. Al liet Open Vld, dat opnieuw opkomt bij de verkiezingen, al meermaals blijken Dennendael wel genegen te zijn. De buurt is overigens verbolgen hoe de ontwikkelaar zijn communicatie voerde. "Op 1 februari 2018, de dag van een buurtvergadering over de nieuwe bouwaanvraag, werd door medewerkers van Steen Vastgoed in de ruime omgeving een folder van vier bladzijden in kleurendruk verdeeld om aan te tonen dat er zou gebouwd worden met respect voor de natuur", klinkt het bi de actievoerders. "Kalmthout Protesteert achterhaalde dat de foto die zogezegd de toestand aan de Missiehuislei voorstelde in feite een Shutterstock-beeld is."





Nieuwe woonvormen

Ondertussen beoordeelde de provincie opnieuw heel het dossier en is het finaal dezelfde mening toegedaan als de gemeente zelf. De vergunning wordt geweigerd. Een aantal zaken wordt wel positief onthaald, maar uiteindelijk wordt er geen bouwvergunning verleend. Het actiecomité is meer dan tevreden. Eva Weyns: "Er zijn veel argumenten om de bouwaanvraag af te wijzen. Het is niet nodig overal nieuwe appartementen te zetten. Waarom niet bestaande woningen, die voor de bewoners te groot zijn geworden nu de kinderen het huis uit zijn, opsplitsen in twee wooneenheden? We moeten durven nadenken over nieuwe woonvormen in plaats van altijd maar bij te bouwen."