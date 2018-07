2 maanden na ongeval: auto nog steeds in gevel KIBBELENDE VERZEKERINGSBUREAUS LATEN P.P. TEXTIEL IN DE KOU STAAN SANDER BRAL

12 juli 2018

02u49 41 Kalmthout Bijna twee maanden nadat een dronken Roemeen zijn wagen parkeerde in textielwinkel P.P. Textiel, is het autowrak nog steeds niet getakeld. De verzekeringsbureaus raken het niet eens, waardoor de wagen in de gevel van de winkel moet blijven.

Kafka in het kwadraat in de Maalderijstraat in Nieuwmoer. Een wagen die op 19 mei in textielwinkel P.P. Textiel crashte, staat nog doodleuk in de winkel geparkeerd omdat de verzekeraars van alle betrokken partijen het niet eens geraken. Aan het stuur van de wagen zat een veertigjarige Roemeen die in Nederland woont. Hij reed in dronken toestand de voormalige kippenstal binnen. Verschillende dakplaten kwamen naar beneden en bedolven zijn wagen. De man kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar mocht die nacht wel zijn roes uitslapen op het politiebureau.





"We zijn bijna twee maanden verder en die wagen staat hier nog steeds in mijn winkel", zucht zaakvoerder Rudi Smeets. "Ik heb verschillende keren contact proberen opnemen met de eigenaar van de wagen, maar dat is nog niet gelukt. Die man is zelfs nooit komen kijken naar zijn wagen, het lijkt wel alsof hij die helemaal niet terug wil. Ondertussen ben ik in een administratieve oorlog beland tussen verzekeraars en een aannemer. De verzekeraars raken het niet eens met elkaar, ze slagen er niet in om gezamenlijk af te spreken, maken administratieve blunders en de aannemer sukkelt met zijn offertes. Ondertussen is het bouwverlof van start gegaan, dus is het minstens nog tot eind juli wachten vooraleer er iets kan bewegen."





Vaste kosten

"En ondertussen loopt de kostenteller hoog op", vloekt Rudi. "Wij hebben ongeveer tienduizend euro aan vaste kosten in de winkel. Naast mijn vrouw zijn er ook nog vier personeelsleden in de zaak die uitbetaald moeten worden. Gelukkig krijgen die een uitkering wegens technische werkloosheid. Alle stukken die ik heb aangekocht voor de zomer raken niet verkocht. Het is een regelrechte ramp. Ons feestjaar voor ons veertigjarig bestaan is een echt miseriejaar geworden."





Instortingsgevaar

Disputen bij de verzekeraars en aannemer gaan onder andere over instortingsgevaar en de aanwezigheid van asbest. "Technisch gezien is er instortingsgevaar omdat stukken gevel op het dak van de wagen rusten, als je de wagen takelt zullen die platen inderdaad naar beneden storten", verduidelijkt Rudi. "Maar het pand is beveiligd en vrijgegeven door de brandweer. Uit stalen van een gespecialiseerd bedrijf blijkt dat de asbestconcentratie in de betonplaten verwaarloosbaar is, er is geen enkel gevaar voor de gezondheid. Het is tijd voor actie zodat wij onze winkel terug kunnen openen."