12 miljoen euro aan Vlaamse subsidies voor 80 lokale klimaatprojecten Toon Verheijen kv

20 maart 2019

14u40

Bron: eigen berichtgeving, Belga 0 Kalmthout Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft twaalf miljoen euro vrijgemaakt voor enkele klimaatprojecten. Het gaat vooral om projecten rond renovatie en duurzame mobiliteit, maar ook alternatieve energiebronnen, natuur en voedsel komen aan bod. Een daarvan is het herstel van het veengebied De Nol in de Kamthoutse Heide.

De tachtig projecten die nu subsidies krijgen, werden door een jury van deskundigen geselecteerd. Ze krijgen een subsidie voor 75 procent van het investeringsbedrag. De subsidies variëren van 10.000 tot 250.000 euro per project.

De Nol is een voormalig hoogveengebied van zo’n zestig hectare dat sinds 2009 door Natuurpunt wordt beheerd. Dankzij de subsidies die het project ontvangt ( 187.500 euro) zal voor het eerst in Vlaanderen een kleischerm aangelegd worden om de veengronden natter te houden.



“Door het veen natter te maken, wordt de opgeslagen CO2 in de grond gehouden”, zegt minister Van Den Heuvel. “Tegelijkertijd wordt een nieuw veenmos gevormd om de CO2 die nu in de lucht hangt te kunnen opvangen. Als alles goed loopt zal het systeem 356 ton CO2 per jaar capteren. Zelfs vanuit Zuid-Afrika kwam men ondertussen al naar de plannen kijken.”