"Ze zijn haast 'met respect' te werk gegaan" TIEN DURE ACCORDEONS GESTOLEN BIJ MUZIKANT VAN BART PEETERS TOON VERHEIJEN

02 juni 2018

03u00 0 Kalmthout Dieven hebben donderdagnacht tien accordeons gestolen uit de muziekwinkel van Mike Smeulders, die zelf Bart Peeters op het instrument begeleidt. De daders maakten een gat in het dak en konden zo een buit van minstens 60.000 euro maken.

Mike en zijn vrouw baten samen al bijna twintig jaar Mimuze uit, aan de Brasschaatsteenweg. Zelf is hij dan ook gepassioneerd door het instrument. Afgelopen donderdag had Mike nog een concert met Bart Peeters afgewerkt, waarna hij rond middernacht thuisgekomen was. Toen leek er nog niets aan de hand te zijn, maar dat veranderde volledig toen Mike gisterochtend in zijn winkel kwam. "Ik zag eerst wat stof liggen", zucht hij. "Aanvankelijk dacht ik nog dat er iets door het plafond gevallen was. Maar al snel werd het duidelijk dat er meer aan de hand was. Een tiental instrumenten - allemaal van Italiaanse makelij, en dus de duurste en beste exemplaren - was verdwenen. Allemaal via een gat in het dak. De daders moeten minstens met drie of vier geweest zijn."





Netjes aan de kant

De gestolen instrumenten hebben per stuk een waarde tussen 5.000 en 15.000 euro. Goedkopere exemplaren werden netjes aan de kant gezet. "Je zou bijna zeggen dat ze het met respect gedaan hebben, want ze waren echt keurig opzij geschoven", aldus Mike. "Mijn vrouw en ik denken ook dat de daders hier in de loop van de dag binnen zijn geweest. We hebben toen klanten over de vloer gehad die naar de accordeonruimte liepen, enkele vragen stelden, alles goed bekeken, en dan weer weggingen. Het is ook vreemd dat het gat in het dak echt pal boven de ruimte met de accordeons gemaakt werd. Normaal noteren we bij verdachte gevallen altijd wel een nummerplaat, maar net nu hebben we dat uiteraard niet gedaan. Frustrerend."





Op bestelling gemaakt/gepikt

Mike koestert weinig hoop om zijn instrumenten ooit nog terug te zien. "Het is jammer genoeg ook niet de eerste keer. Jaren geleden werden we ook al eens bestolen en van die instrumenten hebben we ook nooit nog iets gehoord. Het probleem is dat de instrumenten ook niet echt een serienummer hebben, want ze worden allemaal met de hand en bijna op bestelling gemaakt. Dat maakt het ook des te frustrerender. Als ze hier tien synthesizers zouden stelen, dan kan ik er bij wijze van spreken daags nadien al nieuwe in de winkel liggen hebben. Maar als ik accordeons moet bijbestellen, dan duurt dat maanden vooraleer die klaar zijn. Dit was echt een diefstal op bestelling, dat kan niet anders. We zullen proberen om er niet wakker van te liggen, al doe je dat toch... En toch maar wat sneller camera's ophangen, zeker?"