"We hebben onze limiet bereikt" STRAATFEESTEN LOKKEN MAAR LIEFST 20.000 BEZOEKERS DAVID ACKE

22 mei 2018

02u27 0 Kalmthout Zo'n 20.000 bezoekers hebben dit weekend genoten van de 40 artiesten en talloze foodtrucks op de Straatfeesten in Kalmthout. Maar nog groeien wordt moeilijk. "We zitten aan onze limiet", klinkt het bij de organisatie.

Het pinksterweekend betekent in Kalmthout drie dagen van plezier tijdens de Straatfeesten. De pinkstermarkt op zondag lokte zo'n 10.000 bezoekers, wat het totale aantal over drie dagen op zo'n 20.000 bracht. Een echte succeseditie dus, met dank aan de zomerzon. Vorig jaar werd er afgeklopt op 15.000 bezoekers. Toen sprak de organisatie al van de beste editie in jaren. "Het is een gratis festival dus een exact aantal kan je er moeilijk opplakken. Maar je merkt gewoon aan alles dat er nog meer volk is dan vorig jaar. Dat bevestigen ook de hulpdiensten", vertelt Silke Lathouwers, schepen van Evenementen (CD&V).





Met veertig artiesten op vier podia groeien de straatfeesten uit tot een echt muziekfestival. Zaterdag trapte het festival af met de Ketnetband. Honderden kinderen verzamelden voor het podium om mee te zingen met Sien, Maureen, Charlotte, Matthew en Gio. "We zijn er voor jong en oud. Overdag heb je heel wat activiteiten voor de kinderen. 's Avonds is het dan de beurt aan de volwassenen", lacht Lathouwers.





Kerkgalm

Zo passeerden onder andere nog STIJN, Antwerp Gipsyska Orchestra, de plaatjes van StuBru-dj's Mensch Erger Je Niet en Omdat Het Kan Soundsystem en Billy & Bloomfish. Eén van de hoogtepunten voor organisator Jan Van De Moer was Dé Vier-ing met Raf Walschaerts (Kommil Foo), Annelies Brosens (Laïs) en Cerys Meredith (Cerys) en Hans de Schepper. Normaal zou dat concert in de kerk plaatsvinden maar de akoestiek liet dat niet toe. "Tijdens de soundcheck merkten we dat we de galm in de kerk niet weg kregen. Daarom beslisten we om het concert buiten te laten doorgaan. Uiteindelijk bleek dat positief uit te draaien want zo konden nog meer mensen genieten van het concert", vertelt Jan. De mensen die een ticketje hadden gekocht voor het kerkconcert kregen dat terugbetaald in de vorm van drankbonnetjes.





Volgend jaar komt er sowieso een nieuwe editie al merkt de organisatie wel dat de limiet bereikt is.





"De locatie laat niet toe dat we nog meer groeien. Je kan straten niet verbreden hé", aldus Van De Moer. Daardoor kan het festival geen echte kleppers als bijvoorbeeld Natalia programmeren.





"Dat zou niet veilig zijn voor de toeschouwers", klinkt het. Daarom kijken we vooral naar de verdere upgrade van het totaalprogramma. "We moeten ervoor zorgen dat er op elk moment van de dag iets te zien is dat de moeite waard is, ook veel talenten die daarom niet heel bekend zijn", aldus Van De Moer.