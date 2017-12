"Volgend jaar staat hier nieuw huis" BRAND EN EXPLOSIE KRIJGEN JOS VAN DEN BERGH NIET KLEIN PATRICK LEFELON

02u41 0 Klaas De Scheirder Er blijft alleen puin over van het huis. Kalmthout "Verhuizen is niet aan de orde. Over een jaar hoop ik hier op dezelfde plaats in een nieuw huis te wonen." Jos Van den Bergh kijkt al vooruit na de zware brand en explosie van vrijdagavond die zijn knap gerenoveerde woning tot puin herleid hebben. Hoe hij ongedeerd bleef toen hij een zijdeur opentrok en zo per ongeluk de ontploffing veroorzaakte, is voor Jos nog altijd een raadsel.

Jos Van den Bergh kijkt met zijn zoon en CD&V-parlementslid Jef naar de ravage van wat ooit de ouderlijke woning was. Alleen de koelkast en diepvriezer staan overeind in wat overblijft van de keuken. Alles is zwartgeblakerd, muren en daken zijn ingestort. De brandweer trok de puinhoop uiteen om het vuur tot in de kern te doven.





Jos: "Op vrijdag gaan mijn vrouw en ik altijd een hele dag babysitten bij één van onze kinderen. Rond 20 uur kwamen wij thuis. Ik ging langs de poort aan de straatkant, maar de afstandsbediening werkt niet. Het viel ook op dat de tuinverlichting uit was. De brandgeur kon je buiten al goed ruiken. Ik liep langs de zijkant naar het huis om daar de sleutel van de poort te nemen. Net als ik de zijdeur openmaakte, vloog die dikke, zwarte rook in brand. Ik liep achteruit en enkele seconden later schoten de vlammen al door het dak."





De brandweer had geen verhaal tegen deze krachtige brand. Waarschijnlijk had de rook zich al urenlang opgehoopt in huis. De kans dat de oorzaak van de brand wordt gevonden, is rekening houdend met de ravage heel klein. De buurt kloeg al wel over problemen met de elektriciteit in de loop van vrijdag.





Zoon Jef Van den Bergh: "Mijn ouders logeren nu bij mij thuis in het centrum van Kalmthout. Van overal krijgen wij hulp aangeboden. Een buurman heeft een huis te koop staan. Met wat praktische afspraken kunnen mijn ouders daar wel terecht."





Patrick Lefelon In 2010 renoveerde Jos Van den Bergh zijn ouderlijke huis. Hij haalde er de krant mee: "Van landelijk naar strak".

Van alle bezittingen blijft zo goed als niets over. Een kastje met fotoalbums is wel teruggevonden, zij het helemaal doorweekt van het bluswater. "Ik heb ons huis in 2010 gerenoveerd, nadat mijn vier kinderen waren uitgezwermd. De bovenste verdieping stond tegenwoordig vol kinderbedjes", vervolgt Jos. "Wij hebben negen kleinkinderen, van wie zeven tussen een paar maanden en vier jaar. Dan heb je altijd wel logés. Ook voor hen zal het schrikken zijn als zij dit zien. Maar goed, ik begin wel opnieuw. Ten laatste over een jaar hoop ik hier een nieuw huis te hebben staan. Hopelijk kan ik er dan wat langer in blijven wonen. Verhuizen is niet aan de orde, daarvoor ben ik te zeer gehecht aan Achterbroek."





Klaas De Scheirder Een dakkapel is nog herkenbaar op de puinhoop.

laenen CD&V-parlementslid Jef Van den Bergh geeft zijn ouders nu onderdak.