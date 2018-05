'Nieuwkomer' Open Vld maakt lijsttrekker bekend 18 mei 2018

Wouter Vanden Bergh (29) wordt de lijsttrekker van Open Vld. De partij komt na een onderbreking van zes jaar opnieuw op. Wouter Vanden Bergh is geboren en getogen in de heidegemeente, is een jonge vader en werkt als teamleider services bij een IT-bedrijf. "Langs de zijlijn staan en klagen dat het beter kan, is niet mijn stijl. Daarom wil ik de stap zetten. De regionale politiek staat onder druk, en zeker in Kalmthout is dat het geval. Er zijn nog maar twee grote partijen bij ons en die leggen elkaar niet te veel in de weg. Het wordt dringend tijd dat er een nieuwe mening bijkomt. Dat kan de besluitvorming alleen maar ten goede komen." Open Vld beseft dat de meerderheid meteen doorbreken moeilijk zal worden. Eerder gaf de partij aan om voor een zetel of vier te gaan. "Momenteel werken we hard aan de inhoud van ons programma. Daarom gingen we afgelopen weekend ook langs grofweg 250 huizen in Nieuwmoer. De ideeën en discussies die daar gestart zijn, zetten we binnenkort tussen pot en pint weer verder. Zo willen we de Kalmthoutenaar van bij het begin betrekken en mee engageren om de plannen mee op te stellen. Dat is alvast een punt dat we zeker meenemen in ons programma: meer inspraak voor de Kalmthoutenaar. We willen ook de verkeersveiligheid verbeteren, zeker rond scholen en de stations, de belastingdruk verlagen en ondernemerschap stimuleren."





(VTT)