...maar gelukkig toont de baas begrip 'T IS WEER HEET OP DE WERF... KRISTOF DE CNODDER

31 juli 2018

02u35 0 Kalmthout Bouwvakkers werkten zich gisteren al meteen in het zweet op de eerste werkdag na het bouwverlof en eind deze week gaan de temperaturen nog omhoog. Dat wordt dus puffen op de werven, maar gelukkig tonen de meeste werkgevers zich begripvol. "Als het weer naar 35 graden gaat, overwegen we zelfs om onze mensen thuis te houden."

Het bouwverlof in de provincie Antwerpen zit er sinds gisteren op en dus gingen heel wat bouwvakkers weer aan de slag bij temperaturen van om en bij de 30 graden. Het windje maakte het enigszins draaglijk, maar donderdag en vrijdag zou het kwik nog een stuk verder klimmen. Echt comfortabel werken is dat toch niet. In vakbondskringen wordt intussen opgeroepen om het personeel in de bouwsector wat extra in de watten te leggen, maar dat waren verschillende bedrijven in onze streek sowieso van plan.





Gratis ijsje

"Bij zo'n weer korten we onze werktijden in. Bovendien staat het onze ploegen vrij om vroeger te beginnen en te stoppen", vertelt Jos Dejongh van het gelijknamige bouwbedrijf uit Kalmthout.





"Ook belangrijk: drinken, drinken, drinken. We stellen op al onze werven ijskastjes en onbeperkt water ter beschikking. En als er een ijskarretje passeert mogen de mannen altijd een ijsje bestellen op mijn kosten. Ze weten dat ik dat bij zo'n temperaturen met plezier terugbetaal."





Renovatiebedrijf PIT uit Kapellen probeert met zeilen extra schaduw te creëren en staat meer pauze toe. Niet toegelaten is de veiligheidshelm afzetten. "Zo'n 'pot' op je hoofd is natuurlijk warm, maar op veiligheid wordt niet beknibbeld", benadrukt productiedirecteur Gert Vandekeybus.





Werkverlet

"Wat we wel overwegen is onze werknemers vrij geven van zodra de temperatuur weer richting 35 graden stijgt. In de winter is er in onze sector vaker 'werkverlet' dor het slechte weer. 's Zomers gebeurt dit eerder uitzonderlijk, maar bij extreme warmte moet je er toch eens over nadenken."





Voor Dakwerken Michielse uit Brasschaat - een kleiner familiebedrijf - is een paar dagen sluiten niet echt een optie. "Wij werken in de zomer in een paar scholen en die opdrachten moeten nu eenmaal tegen 1 september klaar zijn", zegt medezaakvoerder Sven Michielse. "We proberen al om 6 uur op de werf te zijn, dan is het de eerste uren toch wat frisser. Verder is genoeg drinken en meer pauze pakken de boodschap."





Beetje trager

Tot slot nog dit: geen van de door ons gecontacteerde aannemers verwacht dezer dagen een productiviteitsrecord van hun personeel. "Bouwvakkers zijn wel wat gewend, maar deze zomer is vrij extreem. Het zijn ook maar mensen en alles gaat nu logischerwijze een beetje trager. Als werkgever moet je daarvoor begrip tonen", besluit Jos Dejongh.