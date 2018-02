"Even gevreesd: 'dit is het werk van pyromaan'" VOOR TWEEDE KEER IN WEEK BRANDT IN OMGEVING VILLA UIT SANDER BRAL

27 februari 2018

02u26 0 Kalmthout In Kalmthout heeft er in de nacht van zondag op maandag opnieuw een stevige brand gewoed. Het is al de tweede woning met een rieten dak die in rook opging in vijf dagen tijd. Er vielen geen gewonden maar de villa is wel onbewoonbaar verklaard.

De Minnedreef in Kalmthout kleurde zondagnacht gloedrood. Om een nog onbekende reden vatte het rieten dak van een villa in de straat opeens vuur. "Rond half één in de nacht hoorden we opeens commotie in de straat", herbeleeft een buurvrouw. "Toen we zagen dat er net zoals vorige week alweer een rieten dak in brand stond, kregen we opeens veel schrik. We hebben namelijk zelf ook een rieten dak op ons huis liggen en dachten misschien dat we met een pyromaan te maken hadden. Buurtbewoners stelden ons gerust dat het wellicht om een technisch defect moest gaan en toen we zagen dat de brandweer de situatie onder controle had, hebben we toch nog gerust kunnen slapen. De bewoners van de getroffen villa kennen we enkel van ziens, ze hadden weinig contact in de buurt." Vorige week donderdag brandde de hoevewoning van Marcel Pauwels en zijn vrouw uit in de Vogelenzangstraat, drie kilometer verder. Ook daar ontstond de brand aan het rieten dak. De brandweer had toen zijn handen vol om het vuur onder controle te krijgen. Riet stoot het bluswater niet enkel af maar voert ook enorm veel zuurstof aan om de vlammen in leven te houden.





"Het gaat inderdaad opnieuw om een rieten dak, maar daar houdt de vergelijking tussen beide branden wel op", verklaart Ronny Van Riel, commandant van brandweerzone Rand, post Kalmthout.





Uitslaand

"Toen onze ploegen arriveerden, zagen we meteen dat het om een uitslaande dakbrand ging. Het dak was zowel aan de binnen- als de buitenkant aan het branden. We hebben de brand proberen insluiten maar door het riet was dat onbegonnen werk. Het gelijkvloers hebben we van vuur kunnen vrijwaren, maar het dak, de zolder en de eerste verdieping hebben we moeten opgeven."





Er werd een brandexpert gevorderd om de oorzaak van de brand te onderzoeken. "Wij tasten als brandweer voorlopig nog in het duister", gaat Van Riel verder.





"Over de oorzaak is nog niets geweten. De bewoners konden gelukkig in veiligheid gebracht worden. Hun meest noodzakelijke bezittingen hebben we uit de brandende woning kunnen redden."





Het was enorm koud tijdens de brand, op een bepaald moment ging de temperatuur zeven graden onder nul tijdens de bluswerken. "Ook dat is een nachtmerrie voor ons", legt Van Riel uit. "Onze manschappen hebben urenlang zitten klappertanden. Bovendien bevriezen de brandslangen onmiddellijk als er even geen water meer doorstroomt en kan je er niks meer mee aanvangen. Ook het bluswater bevriest meteen waardoor de site er ook nog eens spekglad bij komt te liggen. Laat ons hopen dat het even rustig blijft in Kalmthout, er zijn nog gemeentes in het Antwerpse, wij hebben ons deel wel eventjes gehad", zucht de postcommandant.