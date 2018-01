"Een eigen fanclub? De max!" BUURMAN HOUDT EERSTE ECHTE SUPPORTERSBAL VOOR PETER GENYN TOON VERHEIJEN

02u37 0 Foto RV/foto Laureen de Bres Luk Pockelé en Peter Genyn. Kalmthout G-sporter Peter Genyn eindigde 2017 in schoonheid door voor het eerst in zijn carrière verkozen te worden tot Paralympiër van het Jaar, maar ook 2018 ging al goed van start. Vrienden organiseren komende zaterdag een allereerste supportersbal om extra centen in het laatje te brengen, want de ambities van Peter blijven hoog. Maar vooral: ze willen ook een echte fanclub op de been brengen.

De laatste jaren heeft Peter Genyn de successen opgestapeld. In 2016 pakte de rolstoelatleet twee gouden plakken op de Paralympische Spelen, pakte nog twee wereldrecords, het EK schreef hij met twee gouden medailles ook nog snel op zijn palmares én hij won het Vlaams Sportjuweel. Vorig jaar presteerde hij opnieuw sterk op het WK én hij werd onlangs verkozen tot Paralympiër van het Jaar.





Been 'n Feet

Door alle drukte leek er dit jaar geen supportersfeest te komen. Een feest dat hij samen met familie normaal ieder jaar zelf organiseerde. "En dat konden we niet laten gebeuren", lacht vriend, buur en vooral supporter Luk Pockelé.





Met zijn vzw Been 'n Feet - waarmee Luk ooit een benefiet organiseerd voor een beenprothese voor zijn broer Filip - organiseert Luk het supportersbal voor de eerste keer. "Vooral omdat Peter het verdient en hij zo een extra centje kan bijeen krijgen om zijn dromen waar te maken. Maar het eerste echte supportersbal, wordt niet zomaar een bal. We zouden ook graag een echte fanclub voor hem oprichten. Daarvoor gaan we zaterdag de papieren uitdelen zodat iedereen zich kan opgeven. We gaan ook sjaals, mutsen en vlaggen verkopen."





Tokio 2020

Peter Genyn glundert als hij hoort van het idee van Luk Pockelé en de anderen. "Een eigen club. Dat zou de max zijn", lacht de ondertussen 40-jarige Peter Genyn. "Elke topsporter heeft dat, dus dat ontbrak nog (lacht). Ik ben blij dat ze het allemaal voor mij willen doen. Dat betekent toch dat ik nog meer tijd kan vrijmaken voor waar het echt om draait: trainen voor de wedstrijden. Want zo'n feestjes voorbereiden: het was niet echt mijn ding."





Ondanks het feit dat hij al 40 is, worden de ambities er bij Peter Genyn niet minder op. "Dit jaar vindt het EK plaats en het jaar erop volgt het WK", vertelt Genyn. "En dan is er uiteraard Tokio 2020 waar ik er absoluut wil staan. Dit jaar zou wel eens kunnen dat de resultaten wat minder zijn, omdat we wat gaan experimenteren met een andere zitpositie. Dat moet vooral tegen het WK op punt staan, want als we daar goud of zilver kunnen pakken, dan ben ik al goed op weg naar Tokio."





Het eerste supportersbal vindt plaats komende zaterdag (20 januari) in feestzaal De Schuur in Nieuwmoer. Inkom (en steunkaarten) kosten 5 euro. Tussen 18 en 20 uur is iedereen welkom voor koffie en gebak.





Voor de muziek zorgen Triple Fun, DJ Erik Nelen, DJ Ri Doe en 2 Many Pokkies vs. Ofnie Soundsystem.