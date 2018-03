"Auto's al jaren gebannen van school" RINKRANK MAAKT ZICH GEEN ZORGEN OVER ONGEZONDE LUCHT TOON VERHEIJEN

17 maart 2018

02u44 0 Kalmthout Twee op de drie Belgische scholen kampt met ongezonde lucht in en rond de school. Dat bleek uit de Pano-reportage over een studie van Greenpeace. Basisschool Rinkrank uit Kalmthout is echter al jaren bezig met luchtkwaliteit. De school kiest ervoor auto's zover mogelijk van de schoolpoort te houden. De bedoeling is zelfs om ook de kleine personeelsparking op termijn te bannen.

Greenpeace liet in het najaar de luchtkwaliteit meten in 222 scholen. In 143 gevallen bleek de luchtkwaliteit niet echt gezond. Bij Rinkrank in het Pastoor Hensstraatje kiezen ze al jaren om de auto zoveel mogelijk te weren van de schoolpoort. "In principe mag er wel in de bermen van het Pastoor Hensstraatje geparkeerd worden, maar toch vragen we bewust aan de ouders om dat niet te doen, en hun wagen op de parking van het naburige sportpark Heikant te zetten", vertelt directrice Chris Van den Bleeken. "Zo gaan mensen bewuster om met hun autogebruik."





Actie

En de aanpak werkt, want op het half uur dat we mee aan de schoolpoort staan zien we geen énkele wagen tot aan de schoolpoort rijden. Iedereen komt netjes te voet aan vanop de parking aan het sportpark. Gisteren werden de ouders daarvoor extra bedankt door onder meer Floor. "Ik deel bedankkaartjes uit en zeg tegen ouders en kinderen dat we blij zijn dat ze niet tot aan de schoolpoort rijden", vertelt Floor. De afstand van de parking tot aan de school is toch nog zo'n 300 meter. "We horen eigenlijk geen gemopper, maar we blijven mensen motiveren", lacht de directrice. "In het geval dat een kindje om een of andere reden minder mobiel is, maken we uiteraard een uitzondering." En inderdaad: bij de ouders is er geen gemopper te horen. "Het is veel aangenamer om je kind zo aan de schoolpoort af te zetten."





Personeelsparking

Wat nog wel opvalt: de (kleine) personeelsparking voor de school staat nog wel vol wagens. "Op termijn zou ook die verdwijnen", zegt Chris.





"De bedoeling is dat we de fietsparking dan fors uitbreiden en ook het speelgedeelte wat groter maken. Maar dat zijn dingen die nog uitgetekend moeten worden. We gaan er wel al voor zorgen dat er tegen volgend schooljaar een deftige overkapping komt aan de fietsenstalling."