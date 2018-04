"Armand was biker in hart en nieren" VRIENDEN EN COLLEGA'S VERSLAGEN DOOR DOOD MOTORRIJDER PATRICK LEFELON

11 april 2018

02u45 0 Kalmthout Motorrijder Armand Van Puysseleir (63) verongelukte zondagavond toen hij met zijn Honda Deauville op weg was naar zijn vriend Eddy in Stabroek. "Armand reed winter en zomer met de moto. Hij moet iets gekregen hebben", zegt Eddy.

In een bocht op het kruispunt van de Putsesteenweg en de Max Termmermanlaan in Kalmthout ging de zware Honda van Armand zondagavond ineens rechtdoor en knalde in de berm. Motorrijder Armand Van Puysseleir was op slag dood. Een getuige die net voor de motor uitreed, zag het ongeval in zijn achteruitkijkspiegel gebeuren. Zo wist de politie dat er geen andere partijen bij het ongeval waren vertrokken.





Hartaanval

Vriend Eddy : "Armand had zondag gezegd dat hij met zijn moto een toerke ging maken. Hij was een 'free-rider', iemand die niets liever deed dan op zijn eentje met de moto rijden. Zowel voor het werk als in de vrije tijd pakte hij zijn Honda Deauville. Nadien zou hij bij mij een klapke komen doen. Armand zat sinds de relatiebreuk met zijn vriendin niet zo goed in zijn vel. Zijn gezondheid was ook niet te best. Hij voelde zich soms duizelig. Om naar de dokter te gaan was hij dan weer te koppig."





De politie kan nog geen uitsluitsel geven over de precieze oorzaak van het ongeval. "De man verloor de controle over zijn stuur", blijft de voorlopige conclusie.





Indiaan en délégué

Volgens vrienden heeft Armand mogelijk een hartaanval gekregen op de moto. Dat kan verklaren waarom hij als ervaren motorrijder zonder enige aanleiding rechtdoor reed op de Putsesteenweg, die hij zo goed kent. Er werden geen remsporen vastgesteld. Een ervaren motard als Armand zou nooit zomaar de controle over zijn machine verliezen.





Armand werkte bij het containerbedrijf Medrepair in de Antwerpse haven. Hij was daar jarenlang vakbondsafgevaardigde voor het ACV. "Hij was een uitstekende délégué en graag gezien door de werkmakkers", zegt oud-vakbondsman Luc De Bruyn van ACV-metaal.





Zijn vrije tijd bracht Armand ook door bij zijn vrienden van de 'indianistenclub'. Hij was gefascineerd door de geschiedenis van de indianen. Zijn huis in Stabroek hing vol indianen-spullen. En hij ging geregeld langs bij westernclub El Paso in Wuustwezel. Daar was hij zondagnamiddag trouwens ook geweest.





"Eddy heeft hier cola gedronken, voor alle duidelijkheid. Als hij met de motor was, dronk hij nooit alcohol", zegt de zaakvoerster van El Paso."





Dat bevestigt ook zijn vriend Eddy. "Armand was overal graag gezien. Hij had geen familie in de streek. Zijn enige broer, die tegen de Franse grens woont, had hij in 30 jaar niet meer gezien.





De begrafenis zal een sobere plechtigheid worden. Maar er kan wel massaal veel volk aanwezig zijn want Eddy was heel bekend bij de bikers in onze streek. Een herdenkingsrit heeft hij zeker verdiend."





Een datum voor de begrafenis is er nog niet. Het stoffelijke overschot van Armand is nog niet vrijgegeven.