Jonge vrouw (21) aangerand in Gemeentepark Toon Verheijen

18 december 2018

22u57 21 Een 21-jarige vrouw uit Schoten is in het Gemeentepark van Brasschaat aangerand door een man nadat ze er met haar bromfiets was stilgevallen. De dader vroeg om een vuurtje, maar duwde toen plots het slachtoffer op de grond en probeerde haar te verkrachten. De dader is op de vlucht geslagen toen hij passanten hoorde.

De feiten dateren van vorige week dinsdag, maar het slachtoffer wil nu pas haar verhaal doen. Vooral ook omdat ze andere vrouwen of meisjes wil waarschuwen dat ze alert moeten zijn. “Ik ben die ochtend iets na 7 uur thuis vertrokken en reed zoals altijd langs hets veld van Simikos om zo naar het park van Brasschaat te rijden”, vertelt het slachtoffer met nog altijd een bange stem. “Toen ik het Gemeentepark was ingedraaid, viel plots mijn brommer stil. Ik zette hem op de staander om hem opnieuw te starten. Plots sprak een man mij aan en vroeg een vuurtje. Ik tastte in mijn zakken om mijn aansteker te zoeken, maar plots greep de man me vast.”

Kracht

De dader greep de jongedame met zijn twee handen vast en smeet haar tegen de grond. “Ik voelde dat hij me overal probeerde aan te raken en te betasten”, vertelt het meisje. “Hij had ook mijn broek al kapot getrokken. Ik voelde ook,dat hij met zijn broek bezig was, maar toen stopte hij plots en is hij gaan lopen. Vermoedelijk omdat er iets verderop een groepje jongeren op de fiets passeerde.” De mama van het slachtoffer beseft ook dat haar dochter aan nog erger is ontsnapt. “Als die er niet waren geweest dan was hij vermoedelijk niet gestopt”, zucht de vrouw. “Je mag er eigenlijk niet te veel bij stilstaan, maar de man neemt op zich toch ook enorme risico’s. Door het park rijden rond dat uur toch heel wat fietsers. Het lijkt er toch sterk op dat de man op voorhand de omgeving goed is gaan inspecteren en dat hij wist wanneer en waar hij zou kunnen toeslaan.”

Angst

Na de gebeurtenis bleef het meisje nog even verdwaasd achter, maar kreeg ze gelukkig haar brommer weer aan de praat en reed ze weer naar huis. Samen met haar moeder is ze naar de politie gereden om klacht in te dienen. Daar moest ze onder meer haar kleren achterlaten voor DNA-onderzoek. De politie is met een onderzoek gestart.

Het slachtoffer is een week na de feiten nog niet terug gaan werken. Ze durft ook nauwelijks naar buiten gaan. Ze wilde enkele dagen geleden iets gaan eten met eens vriend, maar ze keerde snel terug. “Ik slaap op zich wel, maar ik word veel wakker en dan is de slaap vatten toch moeilijk. Het blijft ook constant door je hoofd spoken. Die man heeft echt goed geweten waar hij het moest doen. Hij stond daar ook ineens uit het niets. Volledig in het zwart. Met een raar accent. Maar met de beste wil kan ik hem niet beter omschrijven. Het gaat allemaal zo snel. Ik wilde ook roepen, maar het lukte me niet.”

Het meisje hoopt dat haar getuigenis iedereen alert doet zijn. “Het kan iedereen overkomen. Blijkbaar is het een paar maanden geleden ook al gebeurd.”