JEZ!-boot vaart door Vlaanderen: Niels Destadsbader zet Werfplein in Aalst op stelten

Met veel goesting om met jongeren uit heel Vlaanderen eens goed zot te doen, doopten Jessica en Aaron van het jongerencollectief de JEZ!-boot . Varend van Aalter naar Antwerpen maakt Qmusic een week lang radio, en zamelt onderweg centjes in om onze jeugd vooruit te helpen. De boot is ondertussen aangekomen in Aalst, waar de stad een cheque van 10.000 euro schonk en Niels Destadsbader voor een feestje zorgt op het Werfplein.

Meer over JEZ! lees je in ons dossier.

JEZ! is het nieuwe jongerencollectief waar VTM, Qmusic, HLN en Belfius hun schouders onder zetten. Het zamelt geld in voor zowat 200 organisaties in Vlaanderen en Brussel, die zich inzetten voor jongeren. Als slotmoment vaart de JEZ!-boot de ganse week door Vlaanderen om op verschillende haltes een feestje te bouwen. Op deze varende radiostudio draaien de Q-dj’s verzoekjes die je kan aanvragen. Of je kan een financiële gift doen kan via qmusic.be of de Q-app.

Volg hier live de JEZ!-boot.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm JEZ!-boot vertrokken in Aalter, en vaart deze week door heel Vlaanderen: “Veel plezier maken, maar vooral ook pak geld inzamelen” © Thomas Geuens

Woensdag 29 maart

Aalst

De boot is vandaag aangekomen in Aalst. Burgemeester van de stad Aalst, Christoph D’Haese (N-VA), was er ook en hij had geld mee voor het goede doel. De stad ondersteunt de actie met 10.000 euro. “We dragen de jeugd in ons hart en steunen graag al die verenigingen die zich inzetten voor zij die het minder goed hebben”, zei de burgemeester.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) had namens de stad een cheque van 10.000 euro mee voor JEZ. © Thomas Geuens

Uren op voor het optreden van Niels Destadsbader verzamelden al fans voor het JEZ!-podium op het Werfplein. “Wij zijn hier natuurlijk voor de Niels Destadsbader. We zijn vroeg genoeg gekomen, 2,5 uur op voorhand voor een goed plekje voor het podium te hebben”, klinkt het in het publiek.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Selma (14), Luna (14) en Zoë (16) stonden al om 15 uur te wachten aan het podium voor Niels Destadsbader. / Optreden van Niels Destadsbader in Aalst. © RLA / RLA

Een van de Aalsterse vereniging die een mooie cheque ontvangt is Shelter vzw. Belfius Aalst verkocht waterdichte tassen gemaakt met oude spandoeken. Bovenop de 15.000 euro zal er ook via JEZ! nog een mooie som in de richting van Shelter gaan. “Ons doel is om ons Shelter-huis eens her op te frissen. We zijn ondertussen vijf jaar bezig en vangen daar dus al die jaren al jongeren op. Sinds 2018 hebben er 50 jongeren gewoond, dus kan het een likje verf gebruiken”, klinkt het.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Team Belfius Aalst met vzw Shelter. © RLA

Lommel

Een subtropisch zwembad, 400 gasten en 1.000 badeendjes: dat is wat er woensdag op de planning stond in Center Parcs De Vossemeren. Jongerencollectief JEZ! organiseerde niet alleen het zotste zwembadfeestje van het land, maar ook nog de JEZ!-talks, waarin zeventig jongeren een stem kregen. “De verkoop van de tickets gaat integraal naar JEZ!”, klinkt het bij Eric Smits, SHE (Safety, Health en Environment) Manager van Center Parcs.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jez Talks in Centerparcs Vossemeren. © Karolien Coenen

Niet alleen de opbrengst van de tickets gaat naar JEZ!, ook werd er een heuse eenjezrace georganiseerd om geld in te zamelen. “Je kon voor tien euro deelnemen aan de race, en ook die opbrengst is volledig voor het goede doel”, klinkt het bij de SHE Manager. “We laten duizend badeendjes, door de stroomversnellingen gaan en het eendje dat als eerste over de finish gaat, wint een weekendje Center Parcs. De tweede en de derde winnen dagtickets.”

Zo’n zeventig jongeren namen ook nog deel aan de JEZ!-talks, een tweedaagse actie waarbij de stem van jongeren centraal wordt gezet. “Wij hebben deze jongeren uitgenodigd omdat we echt zoveel mogelijk verschillende soorten jongeren wilden samenbrengen”, voegt Eric toe.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jez Talks in Centerparcs Vossemeren. © Karolien Coenen

Dinsdag 28 maart

Deinze

Jongeren waren dinsdagnamiddag koning te rijk in Deinze. De JEZ!-boot, de varende studio van het jongerencollectief JEZ!, hield halt aan het Sint-Poppoplein voor het feestje van het jaar. Dé grote naam op de affiche in Deinze was Regi en om 18 uur stak de sympathieke Limburger het vuur aan de lont. Na Regi mochten ‘#LikeMe’-acteur Maksim Stojanac en Michael Amani het feestje verderzetten. “We hadden gehoord dat Maksim kwam draaien en wilden dit dus niet missen”, klinkt het in het publiek.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Regi, Jez! / Regi Jez! Deinze © rv / rv

Voor de KLJ van Nevele was JEZ! het geschikte moment om reclame te maken voor hun Western-fuif op 21 april. “We hebben hier afgesproken met onze volledige leidingsploeg”, zegt Maité Raes (16). “Ik vind dit een goed initiatief voor de jongeren en als we ons steentje kunnen bijdragen door hier iets te komen drinken, dan doen we dat met plezier.

Ook de jeugdraad van Deinze tekende present op het JEZ!-evenement. Vanaf 15 uur organiseerden zij een inzamelactie van kampmateriaal. “We willen ervoor zorgen dat ook kinderen uit kwetsbare gezinnen deze zomer zonder zorgen mee op kamp kunnen gaan”, zegt Daan Verstraete van de jeugdraad. “Iedereen kan nog tot 30 april slaapzakken, matjes, gamellen, bestek en ander gerief binnenbrengen in de stedelijke jeugddienst.”

Maandag 27 maart

Brugge

Brugge heeft de allereerste JEZ!-feestweek, de opvolger van Rode Neuzen Dag, meteen goed afgetrapt. De stad zorgde voor een leuke verrassing met de overhandiging van een vette cheque voor het goede doel en het publiek genoot met volle teugen van de gratis optredens.

Vanaf 16 uur stroomde het publiek toe op het terrein langs de Bargeweg, waar voor de gelegenheid een podium en diverse drank- en eetstandjes opgesteld stonden. De jongeren konden zich ook wagen aan een sprong vanop een hoge constructie. “Als je beneden op de begane grond staat, lijkt het niet zo hoog maar eens boven vond ik het toch een beetje eng”, vertelt Leni De Volder (15) uit Aalter. “Ik voelde zelfs kriebels in de buik tijdens het springen. Ik vind het leuk dat dit evenement gratis is, want zo is de drempel veel lager om jongeren aan te trekken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm The Starlings mochten openen. / Jez Brugge © Benny Proot / Benny Proot

“Het is heel mooi dat de feestweek in Brugge start en in Antwerpen eindigt. Misschien is dat wel symbolisch als ik denk aan de fusie van de twee zeehavens en de start van de Ronde van Vlaanderen want ook dat is een beurtrol met Antwerpen”, klinkt het bij burgemeester De fauw.

Aalter

De JEZ!-boot is maandagochtend om klokslag 9 uur vertrokken in Aalter. Q-stemmen Tom De Cock en Matthias Vandenbulcke mochten daar als eersten aan boord. “Dit moet echt een fantastische week worden”, zeggen de dj’s. “We gaan een week lang radio maken op een varende boot, en dat is wel uniek. We hopen dat er langs de kant heel wat mensen staan te wuiven. Elke dag meren we ook ergens aan, en daar bouwen we dan een groot feest.”

Volledig scherm JEZ!-boot vertrokken in Aalter, en vaart deze week door heel Vlaanderen: “Veel plezier maken, maar vooral ook pak geld inzamelen” © Instagram

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.