Jan Jambon, Harry Hendrickx, Dirk Bauwens en Liesbeth Verstreken leggen de eed af Toon Verheijen

25 december 2018

12u52 0 Het is nog een drukke 24 december geworden voor gouverneur Carhy Berx. Naast een aantal Kempense en Mechelse burgemeesters, moesten ook nog vier burgemeesters uit de noordrand van Antwerpen de eed afleggen.

Het ging onder meer om Harry Hendrickx (DBM) uit Malle. Hij blijft nog burgemeester tot 2021. Daarna volgt de jonge Sanne Van Looy (N-VA) haar op. Daarnaast was het ook nog de beurt aan Dirk Bauwens uit Schilde en Liesbeth Verstreken uit Zoersel, beiden van N-VA. Als laatste kwam Jan Jambon van Brasschaat aan de beurt. Hij werd zes jaar geleden burgemeester van Brasschaat, maar moest de fakkel doorgeven omdat hij in 2014 minister werd. Nu N-VA uit de regering is gestapt werd hij opnieuw burgemeester. Hij zal dat nu dus ook worden op 2 januari, maar daarna is het weer afwachten wat N-VA gaat doen bij de federale en Vlaamse verkiezingen.

Meer over N-VA

politiek

Brasschaat