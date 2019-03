Zussen Depoorter duiken op in Eén-programma rond begrafenisondernemers: “Mensen kunnen bij ons hun verhaal kwijt” Siebe De Voogt

11 maart 2019

18u24 8 Jabbeke Het taboe rond begrafenisondernemers doorbreken. Dat willen Tineke en Marieke Depoorter uit Jabbeke bereiken met hun deelname aan het Eén-programma ‘Komen te gaan’. De zussen werden vorig jaar maandenlang gevolgd door een ploeg van Woestijnvis. Doel is de kijker een blik achter de schermen te gunnen van een uitvaartcentrum.

De zussen Depoorter werden vorig jaar gecontacteerd door productiehuis Woestijnvis. Vanaf maandag 18 maart tonen zij op Eén het reilen en zeilen van zes begrafenisondernemers in Vlaanderen. Ook de twee vestigingen van Uitvaart met Zorg Depoorter, in Jabbeke en Bredene, komen prominent in beeld.

Achter de schermen

“We hebben niet lang getwijfeld”, vertellen Marieke (36) en Tineke (34). “De programmamakers maakten ons snel duidelijk ze wilden informeren en zeker geen sensatie zochten. Jonge mensen weten niet meer wat onze stiel inhoudt. Als één van hun ouders sterft, weten ze amper wat te doen. We hebben al een openkijkdag overwogen, maar de deelname aan ‘Komen te gaan’ is een unieke kans om hen een kijk achter onze schermen te bieden. De mensen zullen schrikken van wat er allemaal bij onze job komt kijken.”

Veel respect

Filmen in een uitvaartcentrum lijkt erg delicaat en taboedoorbrekend. “Dat is het ook”, zeggen de zusjes. “Maar alle opnames gebeurden uiteraard in samenspraak met de nabestaanden. Dat was voor ons het allerbelangrijkste. De makers wilden een drietal uitvaartdiensten volgen. Niemand heeft uiteindelijk geweigerd. Alles gebeurt dan ook met veel respect voor de overledene. In het programma wordt telkens een portret van hem of haar gebracht. Dat is voor de nabestaanden een mooi eerbetoon.”

Marieke stapte pas twee jaar geleden mee in de zaak van vader Joris. Daarvoor werkte ze als verpleegster. “Ik merkte van mezelf dat ik steeds meer de moeilijke gesprekken met patiënten naar me toe trok. Dat gebeurde onbewust. Ik haalde daar veel voldoening. Toen papa over zijn pensioen begon te spreken, ben ik meer en meer beginnen nadenken. Uiteindelijk heb ik de stap gezet.”

Persoonlijke aanpak

Tineke werkt al tien jaar in de zaak. Al nam ze tot voor kort meer het ziekenvervoer en de huwelijksceremonies voor haar rekening: twee andere takken van het bedrijf.

“Ik ben over de streep getrokken toen mijn beste vriendin stierf. Ik kreeg van haar familie het volste vertrouwen om haar uitvaart bijna volledig zelf te regelen. Het gaf me echt voldoening om nog iets te doen voor die familie. Het was ook mijn manier van verwerken.”

Man strak in het pak

Bij een begrafenisondernemer denkt de modale Vlaming nog al te vaak aan een man, strak in het pak en met een platgestreken gezicht. Marieke en Tineke voldoen allesbehalve aan die beschrijving. “Dat beeld komt al lang niet meer overeen met onze job, al heb ik wel nog eens voorgehad dat mensen raar opkeken toen ze hoorden dat ik de begrafenisondernemer van dienst was”, lacht Marieke.

“Onze vrouwelijke aanpak wordt wel gewaardeerd. Ik vind het belangrijk om altijd eerst een gesprek te hebben met de mensen. Zij zijn blij als ze eens hun verhaal kunnen doen. We proberen vervolgens zo veel mogelijk mee te gaan in dat verhaal. Het allerbelangrijkste is menselijk te zijn en je in de plaats te stellen van de nabestaanden. Het is een bijzonder mooi compliment als mensen een warm gevoel krijgen als ze je terugzien na de begrafenis.”

De eerste aflevering van “Komen te gaan” is komende maandag te zien op Eén vanaf 21.25 uur.