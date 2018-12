Zijspiegel gestolen MMB

01 december 2018

09u19 0

In de Stationsstraat in Jabbeke zijn dieven aan de haal gegaan met de zijspiegel van een wagen. De eigenaar merkte de diefstal gisteren even voor 8 uur op en alarmeerde de politie. Van de dief is vooralsnog geen spoor. (MMB)