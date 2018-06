Zesde Walleloop 06 juni 2018

De Wallestekkers uit Zerkegem organiseren zaterdag voor de zesde keer hun Walleloop. Het evenement gaat van start met een gratis jeugdloop. Om 14.30 uur begint een joggingrun, een uur later gevolgd door een prestatieloop van 6,6 of 10 kilometer. De inschrijvingen vinden plaats in de kantine van VKSO Zerkegem langs de Vedastusstraat. Meer info via www.wallestekkers.be. (SDVO)