Zaterdag uitvaart van verongelukte landbouwer 03 mei 2018

De uitvaartplechtigheid van Frederik Vanderlinde (35) vindt zaterdagmorgen om 10 uur plaats in de Sint-Vedastuskerk in Zerkegem. De jonge landbouwer kwam vorige zaterdag om het leven bij een tragisch ongeval op zijn boerderij in de Romain Maesstraat. Hij was op een weide naast z'n erf aarde aan het aanvoeren met een kniklader, toen de kleine landbouwmachine aan het kantelen ging op een hellinkje. Frederik sprong in een reflex uit het kantelende voertuig, maar kwam daarbij met z'n hoofd klem te zitten onder het gevaarte. Hij stierf ter plaatse. Frederik was erg geliefd in z'n dorp en voetbalde onder meer bij de veteranenploeg van VKSO Zerkegem. Hij laat een vrouw en drie kinderen na. (SDVO)