Zaterdag kerstboomverbranding aan kerk van Stalhille Siebe De Voogt

02 januari 2019

11u18 0 Jabbeke Aan de Sint-Jan-Baptistkerk in Stalhille gaat zaterdag de traditionele kerstboomverbranding door.

Iedereen is vanaf 17 uur welkom om terug te blikken op het voorbije jaar en vooruit te blikken naar wat komt met een jenever in de hand of wat soep, een braadworst of hamburger. Afspraak aan de uitgang van de kerk! Meer info via www.jabbeke.be.