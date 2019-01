Zandstraat drie dagen plaatselijk afgesloten voor snoeien van bomen Siebe De Voogt

14 januari 2019

11u23 0 Jabbeke De Zandstraat in Varsenare is vanaf vandaag drie dagen lang afgesloten tussen de Manlaan en de grens met Sint-Andries. De bomen langs de kant van de weg moeten er een snoeibeurt krijgen.

De werken worden uitgevoerd met een hoogtewerker door een externe firma. Tijdens de werkuren, van 8 tot 17.30 uur, is het noodzakelijk om de Zandstraat volledig af te sluiten. Het verkeer moet een omleiding volgen via de Legeweg. De werken zullen in totaal drie dagen duren. Tijdens die periode geldt een parkeerverbod in de Zandstraat ter hoogte van de werkzone.