Wielertoeristenclub De Zwanetrappers organiseert voor het eerst dameskoers in Stalhille Siebe De Voogt

15 maart 2019

Komende zondag wordt in het centrum van Stalhille voor het eerst een wielerwedstrijd voor Dames Elite georganiseerd. Onder meer de lokale eliterenster Sarah Inghelbrecht is van de partij.

Naast de gebruikelijk wielerwedstrijd in oktober organiseert Wielertoeristenclub De Zwanetrappers naar aanleiding van hun 20-jarig bestaan ook een dameskoers in Stalhille. “Het dameswielrennen is in opmars en met Axelle Bellaert en Sarah Inghelbrecht hebben we ook twee wielrensters in Stalhille wonen”, zegt voorzitter Claude Dezuttere. “Axelle is na een zwaar crossseizoen toe aan rust, maar Sarah zal wel van de partij zijn.” Het is al van de jaren 1960 geleden dat er in Stalhille nog een dameskoers plaatsvond. De wedstrijd gaat zondag om 15 uur van start aan café ’t Hoekske. De aankomst is rond 17.30 uur voorzien aan Zaal Swaenenburg.