Wielercriterium voor elite zonder contract en beloften 24 mei 2018

De Wielercel Jabbeke organiseert op vrijdag 8 juni een wielercriterium in het centrum van Zerkegem voor elite zonder contract en beloften U23. De start van de wedstrijd wordt om 16 uur gegeven. Meer info via organisator Werner Verschaeve op het nummer 0477/40.92.62 of via info@kantoorverschaeve.be. (SDVO)