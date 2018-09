Wielerclub organiseert mountainbikerit 05 september 2018

WTC Jabbeke organiseert zaterdag een wegrit en mountainbikerit. Start en aankomst liggen aan het Vrijetijdscentrum. De wielertoeristen kunnen tussen 7.30 en 14 uur kiezen voor de Permeke Herfstrally met afstanden van 35, 70 of 110 kilometer over landelijke wegen tot in Tielt. Mountainbikeliefhebbers komen dan weer aan hun trekken tijdens een bos- en veldtocht over 33, 43, 55, 70 of 80 kilometer. Meer via www.wtcjabbeke.be. (SDVO)