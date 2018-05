Wielerclub houdt 25ste Zwanenrally 01 juni 2018

WTC Stalhille organiseert dit weekend voor de 25ste keer de Zwanenrally. De fietstocht voor wielertoeristen en recreanten trekt dit jaar op zaterdag en zondag richting de Westhoek.





De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 40, 60, 90 of 125 kilometer. De start ligt aan zaal Swaenenburg in Stalhille. Meer info via Claude Dezuttere op het nummer 0496/59.51.11. (SDVO)